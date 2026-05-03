◇パ・リーグオリックス0―3日本ハム（2026年5月3日エスコンフィールド）オリックスは6カードぶりの負け越しを喫し、敵地・エスコンフィールドでは2カード連続負け越しとなった。前日は13安打10得点の打線が、この日は日本ハム・北山の前にわずか3安打と沈黙。6回まで二塁すら踏めず、この日最大の好機となった7回2死一、三塁も、6番・紅林が右飛に打ち取られた。前回4月25日の対戦では5回3失点で黒星を付けた右腕に、完