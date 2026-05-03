奈良市の奈良公園で、今年最初のシカの赤ちゃんが生まれたことが分かった。保護団体「奈良の鹿愛護会」が3日に確認し明らかにした。親子とも元気な様子だという。3日午前、近くの旅館の従業員が発見し、愛護会に通報した。捕獲していないため性別は不明で、重さは目測で3キロほどとみられる。時折立ち上がり、母ジカの乳を飲むような様子も確認した。奈良公園では5月中旬ごろに出産シーズンを迎え、例年300頭前後が誕生する