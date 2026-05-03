5月3日、京都競馬場で行われた天皇賞・春（G1・4歳上オープン・芝3200m）は、クロワデュノールとヴェルテンベルクが並んで入線した。詳細は後ほど更新致します。主催者発表のものと照らし合わせください。◇天皇賞・春とは日本競馬の“伝統と誇り”を背負った長距離G1。芝3200mは国内最長距離のG1レースで、今回で173回目を迎える伝統の一戦。スピードだけでなく、タフなスタミナとジョッキー同士の駆け引きもポイントで、人