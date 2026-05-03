【モデルプレス＝2026/05/03】元モーニング娘。の田中れいなが5月2日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムを身に着けたコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】1児の母・36歳元モー娘。「スタイル抜群で見惚れる」美脚ショット◆田中れいな、ミニボトム姿で美脚際立つ田中は、「お気に入りコーデ ナポレオンと水玉かわいい」とつづり、建物の前でポーズを決める全身ショットを投稿。黒のナポレオンジャケットにド