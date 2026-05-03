資料 春の高校野球・岡山大会は3日に倉敷市のマスカットスタジアムで決勝が行われ、創志学園がおかやま山陽を下して優勝しました。 2回表、おかやま山陽は2アウト2塁から1番山本のタイムリースリーベースで先制します。2回ウラ、創志学園は相手のエラーで同点に追いつくと、さらに満塁として3番清水が走者一掃のタイムリーツーベース。この回、一挙4得点で逆転します。創志