横浜を代表するクラシックホテル、ホテルニューグランドから、この夏にぴったりの爽やかな限定スイーツが登場します。2026年5月1日（金）～8月31日（月）まで、直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜髙島屋店」にて「レモンパイ」を販売。さらに桃やクリームソーダ、コーヒーゼリーをテーマにした季節限定デザートもそろい、暑い季節のおでかけ気分を盛