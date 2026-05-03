◇パ・リーグ日本ハム3―0オリックス（2026年5月3日エスコンF）日本ハムが北山亘基投手（27）の好投でカード勝ち越しを決めた。この1勝は史上7球団目となる球団通算5000勝の節目の白星となった。北山は9回完封。4回2死まで1人の走者もゆるさない投球でリズムをつくり、今季2勝目を挙げた。打線は1回にレイエスの中前適時打で先制。清宮幸の中犠飛で2点目を挙げた。6回には万波の12球団最速での2桁到達となる10号ソロ