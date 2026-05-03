ロックバンド「LUNASEA」、「XJAPAN」のギタリスト・SUGIZO（56）が4月20日、東京・新宿ReNYでソロライブを行った。ステージには、バンドが昨年11月に千葉県内で主宰したライブイベント「LUNATICFEST2025」に出演したロックバンド「lynch.」のボーカル、葉月（43）のほか、SUGIZOが劇中歌と劇伴を手がけた昨年公開の映画「V.MARIA」（監督宮崎大祐）でコラボレーションした俳優でシンガー・ソングライターの藤重政孝氏