日本ハムの2軍本拠地移転先候補の3市プロ野球日本ハムが2軍の本拠地を北海道に移転させる方針を巡り、候補地の3市による誘致合戦が白熱している。用地や建設費といった課題はあるが、地域活性化につながると期待を膨らませる。「100年に1度の事業」と捉え、チャンスを逃すまいとアピールする住民らの鼻息は荒い。JR苫小牧駅のコンコースには「2軍本拠地を誘致しよう」と書かれたのぼりが並ぶ。候補地は苫小牧のほか、恵庭、江