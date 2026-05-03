TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が、キャスターを務める同局系「報道特集」（土曜午後5時半）の2日の放送に生出演。自民党の高市早苗首相が憲法改正に意欲を見せる中、改憲への考えなども記された過去のコラムを今年2月に削除したことについて触れた。番組では憲法記念日を前に、高市首相が憲法改正、9条への自衛隊明記に意欲をみせている中、立憲民主党の小西洋之参院議員、共産党の山添拓参院議員らが反対するなど、賛否がある