北海道えりも町の襟裳岬で、2026年5月3日、岩のりを採りに行った男性が行方不明となり、現在警察や消防が捜索しています。行方がわからなくなっているのはえりも町に住む60代の男性です。3日午後0時半前、男性の妻から「のりを採りに行った夫が戻ってこない」と110番通報がありました。警察によりますと、男性は午前9時半ごろに妻と2人でえりも岬に行き、妻を車に残して1人で岩のり採りに向かったということです。普段は2時間ほど