◇パ・リーグロッテ―西武（2026年5月3日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの藤原恭大外野手（25）が2回に2号2ランを放った。2―0で迎えた2回先頭の小川が中前打で出塁。1ボールから糸川が2球続けての投じたシンカーを右翼席へ運んだ藤原は「打ったのはシンカーです。狙い球を自分のスイングで打つことができました。追加点を取ることができて良かったです」とコメントした。ロッテは初回1死一、二塁から4番・ポランコの右前