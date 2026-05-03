１４人組小中学生ダンス＆ボーカルグループ「ＰＧ」が３日、ロッテ―西武戦（ＺＯＺＯマリン）前に歌唱パフォーマンスを行った。平均年齢１３歳の１４人は、グラウンドに元気よく姿を現すと、ＴｉｋＴｏｋの総再生回数３億回超えのバズり曲「ＢＡＮＡＢＡＮＡ」と１日に配信開始されたばかりのシングル「スカイロケット」を披露。強風にも負けない熱いパフォーマンスで選手を後押しした。初のプロ野球試合のイベントの登場を