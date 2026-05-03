◆ファーム・リーグ巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手が３日、ファーム・リーグ・広島戦で実戦復帰。マルチ安打をマークし「今日やった感じだといつ呼ばれてもいい状態ではあると思う。あとは監督さんだったり首脳陣の方が決めるところだと思います」と振り返った。「３番・遊撃」でスタメン出場。泉口の名前がコールされるとＧタウンは拍手に包まれた