東京ドームで行われたダブル世界戦から一夜明けた３日、ともに防衛を果たした世界スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥と、弟でＷＢＣ世界バンタム級王者・拓真が、所属する大橋ジムで会見。拓真が前日の試合を見返せていないことを告白した。自分の試合を見返したか、という質問に尚弥は見直した上で「２ポイント差は厳しいな」との感想を口にした。続けて回答を求められた拓真は「家帰って見直したんですけど、その日は諦め