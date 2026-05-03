彩り担当として、わき役になりがちなにんじんを、今回はたっぷり2本使って主役に。豚肉といっしょに細切りにして香ばしく焼けば、食べごたえも満点のチヂミに仕上がります。加熱するとじんわり甘くなり、子どもにも食べやすい味わい。にらとのり風味も加わり、ついつい箸が進む一皿です！『にんじんとにらののりチヂミ』のレシピ材料（2人分）にんじん……2本（約300g） 豚バラ薄切り肉……100g にら……1/2束（約50g） 焼きのり（