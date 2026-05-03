中日は3日の広島戦（マツダ）が降雨中止となった。井上一樹監督は、右太もも裏の肉離れのため2軍でリハビリしていた岡林勇希外野手（23）の状況について説明した。2日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦で実戦復帰の予定だったが、直前になって出場を回避。指揮官は「「試合に臨む矢先だったが、ちょっと違和感があって」と出場を取りやめた経緯を明かした。そのうえで「あいつも上がりたい（一軍復帰したい）という中で