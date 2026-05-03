平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を迎えた。6Rは伏見俊昭（50＝福島）が3番手から突き抜けて1着。3連単25万円オーバーの大波乱を演出した。「G1も出られるかの瀬戸際。かみしめながら走っているのが良かったのかな。あと2走、悔いのないように走りたい」1走1走、大事に走っていることが伝わってくる。