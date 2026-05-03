お笑いコンビ、アキナ山名文和（45）が3日、大阪市の心光寺で初の書道展「生きる〜読んでにやつき見て感動して〜」（5日まで）で書道パフォーマンスを披露した。昼過ぎの時点で約1000人が訪れ、寺の外まで来場者があふれ出すほどの盛況ぶり。書道パフォーマンスでは、大勢のファンの前で「生」の字を披露。妻の宇都宮まきや子供の前でかっこいい姿を見せたいところだったが、結果は「あ゛ー。最悪や。最悪や。最悪や…。すいません