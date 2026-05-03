ドイツで、ちょっと変わった“馬術”の大会が開かれ、数百人が技を競いました。馬の頭部の人形がついた棒にまたがり、駆け出す女の子。一気にスピードを上げ、障害物を次々と飛び越えます。これは、おもちゃの馬を使ってジャンプや演技の美しさなどを競う「ホビーホース」です。ドイツ・フランクフルトで2日、大会が開かれ数百人が参加しました。子どもだけでなく大人も全力でパフォーマンス。ゴールの際には拍手と歓声が響きまし