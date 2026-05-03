元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）は、3日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。最近利用者の増加が伝えられる退職代行サービスの是非をめぐり、自身が関わってきたプロレス業界のケースを引き合いに、コメントした。この日の放送で、議論のテーマが若者の働き方に及んだ際、MCを務めるエッセイスト阿川佐和子氏（72）が、「今、退職代行ってありますけれど、あれはなるべく、面倒