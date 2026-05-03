お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（48）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、次にNetflixでドラマ化される有名人についてズバリ予想した。村西とおる氏、ダンプ松本、はるな愛、細木数子さんなど、有名人の人生を題材にした作品が話題となっているが、塙は「この人そろそろ映像化されるんじゃないか?って人を話し合いたい」と企画の趣旨を説明。そこでアントニオ猪木さん、立川談志さん、みのもんたさん、忌野清志郎