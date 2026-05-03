和歌山県北山村を流れる北山川で始まった「観光いかだ下り」＝3日午前紀伊半島山間部の和歌山県北山村で3日、丸太を組んだいかだに乗り、急流のスリルと山々の風景を楽しむ「観光いかだ下り」が始まった。救命胴衣を着けた乗客たちは、水しぶきを豪快に浴び歓声を上げていた。9月末まで。いかだ下りは1979年にスタート。昨年までに約25万人が乗り、昨年は初めて1万人を超えた。熊野川の支流、北山川の約5.5キロを約1時間10分