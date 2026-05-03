ブラジル代表FWアントニー(ベティス)が、マンチェスター・ユナイテッド時代に共闘したFWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)との印象的なエピソードを明かした。ブラジル『Globo』がインタビュー内容を伝えている。アントニーはロナウドの人柄について「クリスティアーノは素晴らしい人で、彼からは多くを学べる」と語り、単なるスターではなく日常的に影響を与える存在だったと強調。なかでも強烈な印象として語られたの