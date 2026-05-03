イングランド・チャンピオンシップ(英2部)は2日に最終節が一斉開催され、来季プレミアリーグ昇格チームと昇格プレーオフ進出クラブが確定した。すでに優勝と自動昇格を決めていたコベントリーに続く残り1枠を巡る争いは三つ巴になっていたが、イプスウィッチが2位確定で昇格決定。3位ミルウォール、4位サウサンプトン、5位ミドルズブラ、6位ハル・シティが昇格プレーオフに回る。勝ち点81で2位につけていたイプスウィッチは、