前立腺がんの治療法はどのようなものがあるでしょうか。メディカルドック監修医が前立腺がんの治療法について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『”4人に1人が再発”する「前立腺がんの再発原因」とは？防止策も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：澤田 樹佳（富山県のさわだクリニック）経歴 20022金沢大学卒 / 2014年金沢大学大学院卒 / 現在は、富山