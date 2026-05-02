５月２日放送の満天☆青空レストランにて、もちとろろ を使った「もちふわ揚げ」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★もちふわ揚げ 材料もちとろろ200gスイートコーン1缶(180g位)あおさ粉大さじ1/2片栗粉大さじ2水大さじ２揚げ油 もちとろろは皮を剥いてすりおろすスイートコーンは水気を切り、片栗粉をまぶすボウルにすりおろしたもちとろろ、コーン、あおさ粉を