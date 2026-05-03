お笑いトリオ、グランジの大（46）が3日、Xを更新。妻であるお笑い芸人、椿鬼奴（54）とのツーショットを公開し、結婚記念日を迎えたことを報告した。結婚から11年となったこの日、大は鬼奴とのツーショットをXに投稿。「5／3は結婚記念日スピード離婚確定とか言われてましたけど、どうにか仲良くやってくれました」と結婚生活を振り返り、「椿さんには感謝です。ありがとうございます。これからもよろしゅう御頼み申し上げます