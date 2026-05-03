気温が上がると、自然と手に取る機会が増える白Tシャツ。シンプルで着回しやすい一方、「なんとなくアカ抜けない」と感じることはありませんか？その違和感の正体は“バランスの取り方”。2026年春夏は、白Tシャツこそ“整えて着る”ことで印象が大きく変わります。“タイトすぎ・オーバーすぎ”ではなく“整ったコンパクト”が正解白Tシャツで多いのが、ピタッとしたシルエットか、ゆるすぎるオーバーサイズの両極端。タイトすぎ