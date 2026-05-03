5月1日、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）でスタジオジブリの映画『耳をすませば』が放送された。ゴールデンウイークに不朽の名作が流れ、感動を巻き起こしたが、『金曜ロードショー』公式Xの “ある投稿” が物議を醸している。読書好きな中学1年生のヒロイン・月島雫が、図書貸し出しカードに記された天沢聖司の名前に気づき、彼との出会いをきっかけに成長する姿を描いた同作。放送中、『金曜ロードショー』公式Xは、