普段はしっかり男性が、なぜかあなたにだけ頼ってきたり甘えてきたりするようになってきた。そんな変化を感じたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“頼り方そのもの”が自然と変わっていきます。結論だけでなく過程を話す男性は本命相手には、「こうなった」と結果だけでなく、そこに至る過程も話すようになります。どう考えて、どう迷ったのか。その流れを共有するのは、“あなたに理解してほしい”という気持ちの表れ