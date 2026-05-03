普通にしているのに、なぜか印象が重たく見える。丁寧に整えているつもりなのに、どこか老けた印象になってしまう。最近そんな違和感を覚えていませんか？40代以降は、“何かを足すこと”よりも“無意識に続けている習慣を見直すこと”で印象が変わりやすくなります。まずは原因になりやすい日常のクセを知ることが大切です。“無意識の積み重ね”が印象を変えている印象は日常の積み重ねでつくられます。姿勢が崩れたまま過ごす時