優しいときもあるし、連絡も来る。でもどこか不安が残る。そんな関係に心当たりはありませんか？男性の本気度は、日によって変わる優しさではなく、続いているかどうか。特別な言葉よりも“扱いの一貫性”に出ます。機嫌や都合で態度が変わらない男性は本命相手には、状況が変わっても基本的な接し方が大きく崩れません。忙しいときでも最低限の配慮があり、余裕があるときだけ優しいというムラが出にくいのが特徴です。一方で、都