イングランド・プレミアリーグのリバプールが来季に向け、すでに課題のセンターバック補強を行っていることが明らかになった。英サッカーサイト『チームトーク』が掲載した記事によると、昨季はスロット監督のプレミアリーグ・デビュー・シーズンで優勝。しかし今季は４億５０００万ポンド、日本円にして約９７６億５０００万円もの補強費をかけたにもかかわらず、成績が低下。トロフィーは勝ち取れず、来季の欧州ＣＬ出場権を確保