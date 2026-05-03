◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３日・甲子園）元阪神監督の岡田彰布氏が、テレ朝系で中継された阪神・巨人戦の解説を務めた。４回に先制の適時三塁打を放った佐藤について「目線が前になったからね。２年間（監督）やってた時に前でさばけ言うてたけど」と説明。「バットの位置とね。あと重心。背が高いんだから、突っ立ってたらストライクゾーンが遠くなる。膝もだいぶ曲がってるよ」と話した。３月のＷＢＣにも出場し