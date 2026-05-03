◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（３日・マツダスタジアム）＝雨天中止中日・井上一樹監督が不振のボスラーを励ました。打率２割１分６厘の助っ人は最近３試合も１２打数無安打、５三振。１日の広島戦（マツダ）では、細川成也外野手の４四球の直後に全て凡退した。３度の好機で快音が響かず、守備でも失点につながる失策。打順を７番に下げた３日も無安打に終わった。普段から練習熱心な助っ人。この日も必死に打撃練習を行