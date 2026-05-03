◆パ・リーグロッテ―西武（３日・ＺＯＺＯマリン）連敗中のロッテは２点リードの２回、１番・藤原恭大の２号２ランで点差を４点に広げた。２回１死一塁、西武の２番手・糸川亮太との勝負。カウント１−１からの３球目、外角低めのシンカーをフルスイング。打球は右翼のラッキーゾーンに着弾する２ランとなった。藤原は「打ったのはシンカーです。狙い球を自分のスイングで打つことができました。追加点を取ることができて