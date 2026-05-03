元フジテレビでフリーの永島優美アナウンサー(34)が3日、インスタグラムを更新。4月29日に神戸で開催された「Run to Good Vibrations with VISSEL KOBE」に参加したときの写真を公開した。 【写真】美しいスタイルをキープしてますね 「先日参加させていただいたランニングイベント」と投稿し、ランニングウエアにシューズを履いた写真を掲載。「貴重な体験に感謝です！やっぱり身体を動かすって気