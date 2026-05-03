◇プロ野球 セ・リーグ 阪神ー巨人(3日、甲子園球場)阪神が4回に主砲・佐藤輝明選手のバットから先制点が生まれました。両者無得点で迎えた4回裏、先頭の中野拓夢選手が三塁線を破るヒットで出塁すると、1死後に4番の佐藤選手が井上温大投手の高めのカットボールを捉え、右中間を破るタイムリー3塁打を放ちました。佐藤選手は試合前の時点で打率.405、8本塁打、27打点と飛び抜けた成績で打率、本塁打、打点の三冠に君臨していまし