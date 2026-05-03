俳優の寺島しのぶ（53）が27日、自身のインスタグラムを更新し、母で俳優の富司純子（80）から受け継いだ着物をまとった姿を披露。家族の歴史が重なる1枚に、多くの反響が寄せられている。【写真】「素敵な着物と帯」祖母→母・富司純子と“三世代受け継がれる”着物姿を披露した寺島しのぶ寺島は投稿で「母の実母の着物。それが母へ。それが、私へ」とつづり、この着物が祖母から母・富司へ、そして自身へと受け継がれてきた