左脚の内転筋を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているパドレス・松井裕樹投手が2日（日本時間3日）、傘下3Aエルパソの一員としてアルバカーキ戦に4番手で登板。2回を投げて2安打1失点、1奪三振1四球で勝敗は付かなかった。松井は6回にマウンドへ。この回は無失点で、7回に四球と安打で無死一、三塁とし、犠飛で1点を失った。3Aでは11試合に登板して防御率4・97。