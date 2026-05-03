フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が２日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。さんまは、番組冒頭に、前妻で女優・大竹しのぶのことを話題に。陣内智則が大竹を含めたグループで食事に行ったことに言及した。さんまは「お前、何で大竹さんと飲むことがあったんや？」と聞くと、陣内は「可愛らしい人ですね。大竹さん。めちゃくちゃ可愛らしい」と話した。陣内が「（大竹は）『今が一番楽しい』って、おっしゃ