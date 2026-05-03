井上に敗れ、肩を落とした中谷(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA「なぜ中谷は攻めないんだ」5月2日に東京ドームで実現したボクシングの世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）との世紀の一戦で、挑戦者となった中谷潤人は、どちらかと言えば静かな立ち上がりを見せた。【画像】世界興奮！井上尚弥vs中谷潤人が繰り広げた珠玉の攻防を厳選ショットで見る常に中間距離を保ちながら、ステップインで懐に飛び込もう