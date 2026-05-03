俳優の木村拓哉さんは5月3日、自身のInstagramを更新。ギターを抱えるモノクロショットを披露しました。【写真】木村拓哉のモノクロショット「ようやく、伝えられるタイミングが来ました！」木村さんは「『ようやく、伝えられるタイミングが来ました！ ちょいと、新たな試みを。引き続きのお付き合いを宜しくお願いします』拓哉」とつづり、1枚の写真を投稿。ギターを抱えて椅子に座り、口に手を当てたポーズのモノクロショットを