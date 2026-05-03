ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！限られた文字を組み合わせて、隠されたキーワードを見つけ出すパズルです。シンプルですが、意外と頭を柔らかくしないと解けないかもしれません。制限時間は1分！ あなたの語彙力と直感で、正解を導き出してみてください。問題：「い ね さ す や」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。い ね さ す やヒント：最後の文字は「ね」答えを見る↓↓↓↓↓