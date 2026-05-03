NPT＝核不拡散条約の再検討会議は、条約の締約国が「核軍縮」を進めているか、「核の不拡散」を遵守しているかを確認するため、5年に1度開催されているもの。各国による非難の応酬となるなか、参加国の全会一致が必要な「最終合意文書」を取りまとめることはできるのでしょうか。今回の会議の見通し、そしてNPTが持つ役割とは。■NPT＝核不拡散条約の3つの柱きっかけは「キューバ危機」NPT＝核不拡散条約ができるきっかけとなっ