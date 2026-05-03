憲法改正派の集会に寄せられた高市首相のビデオメッセージ＝3日午後、東京都千代田区高市早苗首相（自民党総裁）は3日、東京都内で開かれた憲法改正派の集会にビデオメッセージを寄せ「憲法は国の礎であるからこそ、時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべきだ」と述べ、改憲への意欲を改めて示した。国会での改憲論議を巡り、徹底した議論を行った後には結論を出すべきだと主張。「自民党は改憲に向け、総力を挙げて国