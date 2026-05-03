今年、還暦を迎える『笑点』。もともとは、立川談志が日本テレビに持ちかけた演芸番組『金曜夜席』（'65〜'66年）を前身とし、それを引き継ぐ形で'66年にスタートしたのが『笑点』だった。【写真】『笑点』60年の歴史をイッキに振り返り！歴代メンバーの変遷番組名の由来は、当時ベストセラーとして話題を集めていた三浦綾子の小説『氷点』をもじり、“笑いの点（ポイント）”にかけて、談志自らが命名したといわれる。いわば