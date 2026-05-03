広島のフレディ・ターノック投手（27）が3日、出場選手登録を抹消された。2日の中日戦では5回無失点の粘投。6戦目での来日初勝利こそ手にすることができなかったが、ここまでローテーションの一角で奮闘を続けてきた。新井監督は「ちょっとコンディション不良ということで抹消する。最短（復帰）は厳しいかな」と説明。この日は1軍練習に姿を見せたが、今後は治療を優先に調整していくことになりそうだ。また、この日の中日戦