夕食会での暗殺未遂から危うく難を逃れたトランプ大統領。イランに対しては「これ以上いい人でいるのはやめた」と宣言し、新たな揺さぶりをかけています。【写真を見る】「2人の王（Two Kings）」物議を醸したホワイトハウスの投稿夕食会で銃撃事件逮捕の男はエプスタイン疑惑を批判4月25日にトランプ大統領が出席したのは、ホワイトハウスの記者会が主催する夕食会。日頃は大統領に厳しい質問を浴びせる記者たちと、和やかに食